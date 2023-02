Tecnologia Mark Zuckerberg ganha mais de 12 bilhões de dólares em um dia; veja ranking dos mais ricos de tecnologia

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Zuckerberg agora possui uma fortuna estimada em US$ 69,8 bilhões. (Foto: Reprodução)

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, viu sua fortuna aumentar em US$ 12,5 bilhões de um dia para o outro na quinta-feira (2). Agora, ele possui fortuna estimada de US$ 69,8 bilhões. O cálculo é do Índice de Bilionários da Bloomberg, site especializado em economia.

O aumento foi causado pela reação dos investidores ao relatório positivo de receitas da Meta, dona do Instagram e Facebook.

O levantamento mostrou que a receita da empresa caiu apenas 1% em 2022, um ano marcado por dificuldades para empresas do setor. Com isso, as ações da empresa subiram 23%.

Demissões

O resultado positivo interrompe uma série de meses ruins para Zuckerberg, forçado a realizar demissões em massa na sua empresa por conta das quedas de receitas com publicidade e inflação nos EUA.

No caso de Zuckerberg, o resultado ruim acompanha também a baixa popularidade do Metaverso – conceito de realidade virtual que se tornou foco da empresa.

Veja o ranking dos bilionários, segundo a Forbes. O ranking da revista é quase igual ao da Bloomberg, apenas uma das posições não coincide.

Elon Musk

Em 2022, Elon Musk era o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de US$ 219 bilhões ou R$ 1 trilhão. Atualmente, ele possui US$ 178,3 bilhões ou R$ 889,98 bilhões. Com isso, ele foi rebaixado para o 2° homem mais rico.

Musk é CEO da Tesla, da SpaceX e do Twitter. Ele possui cerca de 25% da Tesla entre ações e opções, mas prometeu mais da metade de suas ações como garantia para empréstimos.

Jeff Bezos

Com o rebaixamento de Musk, Jeff Bezos, que era o segundo homem mais rico do mundo, foi para o terceiro lugar. Sua fortuna também diminuiu entre 2022 e 2023. Na edição anterior da lista, ele tinha US$ 171 bilhões ou R$ 803,7 bilhões. Hoje ele possui US$ 126,3 bilhões ou R$ 630,43 bilhões.

Bezos já foi o homem mais rico do mundo em julho de 2017 e entre 2018 e 2021. Ele já caiu para o quarto lugar, mas voltou para o terceiro em 25 de janeiro de 2023, quando a fortuna do indiano Gautam Adani – anteriormente o terceiro mais rico – caiu.

Larry Ellison

O ocupante do 4° lugar entre as pessoas mais ricas do mundo é o cofundador da empresa de softwares Oracle. Ele também investiu na Tesla e atuou no conselho da montadora de 2018 até agosto de 2022.

A única pessoa da lista a ficar mais rica, sua fortuna está em US$ 111,9 bilhões ou R$ 558,55 bilhões. No ano passado, o empresário apareceu em 8° lugar na lista dos mais ricos, quando sua fortuna era de US$ 106 bilhões ou R$ 498,2 bilhões.

No ranking da Bloomberg, Ellison ocupa o 6º lugar, com US$ 102 bi, logo abaixo de Bill Gates, 4º lugar, com US$ 115 bi estimados.

Bill Gates

Com uma fortuna de US$ 104,5 bilhões ou R$ 521,61 bilhões, Bill Gates é o fundador da Microsoft. Ele foi CEO da empresa por 25 anos, permaneceu como presidente até 2014 e deixou o conselho em 2020. Atualmente, ele tem investimentos em dezenas de empresas e é um dos maiores proprietários de terras agrícolas nos EUA.

Gates foi a pessoa mais rica do mundo entre 1995 e 2017, com intervalos em 2008, 2010 e 2013. Perdeu o posto definitivamente quando foi ultrapassado por Jeff Bezos, após doar grande parte de seu dinheiro para a fundação Gates, no valor de R$ 294,5 bilhões.

Na lista de 2022, ele ocupou o 4° lugar, com uma fortuna de US$ 129 bilhões (R$ 606,3 bilhões).

Larry Page

Cofundador do Google, Larry Page tem uma fortuna de US$ 85,8 bilhões (R$ 428,27 bilhões) e ocupa o 8° lugar na lista de mais ricos da Forbes. No ano passado, ele ocupou o 6° lugar, com US$ 111 bilhões (R$ 521,7 bilhões).

Page deixou de ser CEO da controladora do Google, a Alphabet, em 2019, mas permaneceu como membro do conselho e acionista controlador. Hoje, ele é um investidor fundador da empresa de exploração espacial Planetary Resources e financia as startups de carros voadores Kitty Hawk e Opener.

Sergey Brin

Fundador do Google junto a Page, Sergey Brin é o 10° homem mais rico do mundo, com uma fortuna de US$ 82,2 bilhões (R$ 410,30 bilhões). Na lista de 2022, ele ocupou o 7° lugar, com US$ 107 bilhões (R$ 502,9 bilhões).

Brin deixou o cargo de presidente da Alphabet em dezembro de 2019, mas continuou como acionista controlador e membro do conselho.

Fugindo do antissemitismo, Brin migrou da Rússia para os Estados Unidos aos 6 anos. Ele é, hoje, um dos imigrantes mais ricos do país.

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg não apareceu no ranking da Forbes, que divulgou apenas os 10 homens mais ricos do mundo. No ranking da Bloomberg, mais amplo, ele está em 13º lugar, com seus US$ 69,8 bilhões.

