Mark Zuckerberg promete melhorar visual do seu metaverso após foto virar meme

Por Redação O Sul | 23 de agosto de 2022

Atual avatar de Mark Zuckerberg no Horizon (E) e versão prometida com futura atualização (D). (Foto: Reprodução)

Mark Zuckerberg, presidente da Meta, controladora do Facebook, afirmou que o metaverso da empresa, conhecido como Horizon, ganhará em breve uma atualização no visual. A declaração foi feita após usuários reclamarem da aparência de uma imagem de divulgação da plataforma.

“Sei que a foto que postei no início desta semana foi bem básica — foi tirada muito rapidamente para comemorar um lançamento”, justificou Zuckerberg. “Os gráficos no Horizon são capazes de muito mais — mesmo nos óculos de realidade virtual — e o Horizon está melhorando muito rapidamente”.

Na semana passada, ele publicou uma foto que mostra seu personagem virtual no Horizon Worlds em frente às representações Torre Eiffel e da Catedral da Sagrada Família. O objetivo era anunciar a chegada da plataforma na França e na Espanha.

Nas redes sociais, usuários ironizaram o fato de o metaverso da empresa não ter um visual atrativo mesmo após receber grandes investimentos.

Em 2021, a divisão da companhia responsável pelo metaverso teve prejuízo de US$ 10 bilhões e, no primeiro semestre de 2022, a área perdeu mais US$ 5,7 bilhões.

Na publicação Zuckerberg também mostrou a imagem do que seria um cenário do Horizon após a atualização prometida. Ele tem um visual mais realista que o disponível hoje na plataforma, mas não há previsão de quando as melhorias serão liberadas.

