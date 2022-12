Esporte Marrocos vence Portugal por 1 a 0 e se classifica para a semifinal da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2022

Atacante En-Nesyri se torna o principal goleador de Marrocos em Copas do Mundo com 3 gols Foto: Reprodução/Twitter Atacante En-Nesyri se torna o principal goleador de Marrocos em Copas do Mundo com 3 gols (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Em classificação histórica, a seleção de Marrocos venceu por 1 a 0 Portugal e está na semifinal da Copa do Mundo do Catar 2022. A partida aconteceu às 12h, no estádio Al Thumama, em Doha, neste sábado (10). Com a vitória, os marroquenses aguardam o resultado do jogo entre Inglaterra e França para saber o seu adversário.

No início da partida, aos 3, Bernardo Silva tocou para Dalot na direita, mas o lateral foi parado com falta por Attiat-Allah. Aos 5, Ziyech cobrou escanteio na marca do pênalti e En-Nesyru cabeceou, mas a bola foi por cima do gol português.

Aos 17, Ziyech recebeu aberto na direita, puxou a bola para dentro e chutou com a perna canhota. O chute saiu mal e foi para a esquerda e saiu lentamente para fora. Aos 25, Ziyech cobrou a falta em direção a grande área e En-Nesyri aparece para desviar, mas mandou longe do gol português.

Aos 30, Rúben Neves tentou o lançamento para Gonçalo Ramos, mas a defesa afastou. Na sobra, João Félix mandou uma bomba, a bola desviou e quase enganou o goleiro Bono. Aos 38, Portugal voltou a atacar pela esquerda e João Félix recebeu o cruzamento rasteiro.

Ele bateu de primeira, mas acabou pegando embaixo na bola e mandou por cima do gol. Aos 41, Gol de Marrocos! Ounahi roubou a bola no ataque e tocou para Attiat-Allah. O lateral cruzou na grande área e En-Nesyri subiu mais alto que todo mundo e mandou para o fundo do gol. Marrocos 1 x 0 Portugal. Aos 48, o juiz encerrou o primeiro tempo de partida.

Aos 4 do segundo tempo, Ziyech cobrou a falta na grande área, El Yamiq tentou o desvio e Diogo Costa acabou defendendo no susto. Aos 6, João Félix acionou Cristiano Ronaldo, ele foi para cima da marcação e cruzou, mas Bono saiu para fazer a defesa.

Aos 9, Dalot chegou na linha de fundo, invadiu a área e cruzou forte, mas a bola foi nas mãos do goleiro Bono. Aos 12, Bruno Fernandes tabelou com Dalot que serviu a Otávio. O camisa 25 cruzou a bola na área e Gonçalo Ramos cabeceou livre, mas a bola acabou saindo pra fora.

Aos 18, Otávio avançou pela esquerda e tocou na entrada da grande área para Bruno Fernandes. O camisa 8 chutou forte, mas a bola acabou indo por cima do gol. Aos 28, Bruno Fernandes fez bom cruzamento na segunda trave e a zaga marroquina afastou com segurança a bola.

Aos 37, Ricardo Horta aproveitou passe errado do Marrocos, tocou para o CR7 dentro da área e serviu João Félix. A joia portuguesa bateu de primeira com o pé esquerdo e obriga Bono fazer grande defesa.

Aos 45, Cristiano Ronaldo é acionado no campo de ataque, avançou e bateu, mas o chute não foi tão forte e Bono fez a defesa em dois tempos. Aos 47, Cheddira tomou cartão vermelho por deixar a sola em cima de João Félix. Aos 52, o árbitro encerrou a partida e decretou a classificação histórica de Marrocos.

