Rio Grande do Sul Más condições de estradas dificultam o acesso de servidores ao complexo prisional de Charqueadas

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Buracos danificam os veículos que trafegam pela região Foto: Divulgação Buracos danificam os veículos que trafegam pela região. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Além da preocupação com o trânsito, escoltas e emboscadas no transporte de presos, os servidores penitenciários precisam enfrentar as péssimas condições de estradas vicinais que ligam cinco unidades prisionais do complexo de Charqueadas.

Segundo o Sindppen/RS (Sindicato da Polícia Penal do Rio Grande do Sul), essas vias são de responsabilidade estatal e enfrentam sérios problemas de manutenção e conservação. “Resultado da negligência do Poder Público, a falta de manutenção contribui diretamente para acidentes pessoais e materiais, já que muitas viaturas são danificadas por buracos nas estradas, que chegam a medir dois metros de diâmetro por 50 centímetros de profundidade. Além disso, o matagal no entorno das vias tira a visibilidade dos servidores que circulam pelo local, prejudicando a segurança nas escoltas”, afirmou a entidade.

Dezenas de servidores reclamam que já tiveram seus veículos danificados quando trafegavam para o trabalho, por conta das inúmeras crateras nas vias. Quando chove, a situação se agrava.

A 9º Delegacia Penitenciária Regional solicitou patrolamento à prefeitura no trecho para facilitar a trafegabilidade. Segundo o Sindppen-RS, faz 30 anos que foram prometidas obras de urbanização e asfaltamento, e a situação atual põe em risco a vida dos servidores, presos e seus familiares que circulam pelo local.

Em novembro de 2023, na inauguração da Penitenciária Estadual de Charqueadas 2, o governador Eduardo Leite, acompanhado de uma comitiva, esteve no local. Para o evento, foi encomendado serviço de terraplanagem e espalhados cascalho e brita. Porém, passado meses, e com as chuvas torrenciais, os veículos seguem enfrentando dificuldades de transitar nessas vias. Além do transtorno, o gasto com a manutenção dos veículos oficiais traz prejuízos aos cofres públicos.

“Servidores e usuários solicitam há décadas que sejam asfaltados ou calçados os cerca de cinco quilômetros de estradas aos estabelecimentos penais, algo que não se tem alcançado resposta e nem êxito”, afirmou o Sindppen.

2024-07-03