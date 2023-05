Inter Com luxação no ombro, Maurício desfalca o Inter contra o Metropolitanos

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











No torneio continental, o Colorado ocupa a 2ª colocação do Grupo B, com 5 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Grêmio, por 3 a 1, o Inter tem mais um compromisso válido pela fase de grupos da Libertadores da América. Nesta quinta-feira (25), o time gaúcho enfrenta o Metropolitanos (Venezuela), no primeiro jogo do returno desta etapa do torneio continental.

Para o jogo, assim como Vitão (com lesão no joelho), Mauricio é desfalque confirmado. No Grenal 439 no domingo (21), o meia sofreu uma luxação no ombro. O tempo de recuperação do atleta não foi informado pelo Clube.

Nos últimos seis jogos, o Inter foi derrotado em cinco e tenta amenizar a crise na Libertadores, onde venceu apenas uma das três partidas disputadas até aqui. Com 5 pontos somados, a equipe ocupa a 2ª colocação do Grupo B, atrás do Nacional (Uruguai).

Treino

Na manhã dessa terça-feira (23), o grupo colorado fez o último treino em Porto Alegre antes de viajar para Caracas, a capital venezuelana.

O trabalho foi fechado no CT Parque Gigante e o treinador Mano Menezes comandou atividades técnicas e táticas no gramado com parte da equipe. O outro grupo realizou exercícios físicos.

A delegação viajou no início da tarde à Venezuela.

Mudanças

Após reunião de mais de 8 horas de duração na segunda-feira (22), o Inter anunciou a permanência de Mano Menezes no comando técnico da equipe e mudanças no departamento de futebol.

“Deixam o clube o diretor executivo William Thomas e o coordenador técnico Sandro Orlandelli, buscando a reestruturação do setor”, diz nota divulgada pelo Colorado.

Diante deste cenário, o Inter repete algo que fez no ano passado, após queda na primeira fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o técnico Alexander Medina ganhou sobrevida (que durou pouco), caindo o executivo de futebol Paulo Bracks.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/mauricio-sofre-luxacao-no-ombro-e-desfalca-o-inter-contra-o-metropolitanos/

Com luxação no ombro, Maurício desfalca o Inter contra o Metropolitanos

2023-05-23