Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2022

Jogador sofreu uma pancada durante a vitória por 4 a 2 em cima do Goiás no domingo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O meia campista Maurício, que foi um dos jogadores destaques na partida contra o Goiás, sofreu um entorse e irá fazer exames para confirmar ou não se houve lesão. O jogador pode virar dúvida para a partida contra o Botafogo (RJ), no próximo domingo (16), às 18h, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.

Com uma atuação boa na partida contra o Goiás, com um gol e uma assistência, Maurício precisou sair aos 18 minutos do segundo tempo substituído por Liziero. Ele sentiu o problema no joelho alguns minutos antes, foi atendido pelo departamento médico Colorado, mas não conseguiu permanecer em campo.

O meia deixou o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, com dificuldade para se locomover. Maurício teve dificuldade para chegar até o elevador que o levaria até o estacionamento.

