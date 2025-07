Esporte Mbappé é alvo de críticas na França após atuação apagada no Mundial de Clubes

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

A pouca contribuição dele também foi ressaltada pelo contexto de reconstrução do Real Madrid comandado por Xabi Alonso. Foto: Reprodução/Real Madrid A pouca contribuição dele também foi ressaltada pelo contexto de reconstrução do Real Madrid comandado por Xabi Alonso. (Foto: Reprodução/Real Madrid) Foto: Reprodução/Real Madrid

Após a goleada histórica sofrida pelo PSG diante do Real Madrid por 4 a 0 na semifinal do Mundial de Clubes, a imprensa francesa foi dura com Kylian Mbappé. O atacante do Real Madrid, enfrentando seu ex-clube pela primeira vez, teve uma partida “inexistente”, segundo o L’Équipe, que lhe atribuiu apenas 3/10 de nota.

O L’Équipe definiu a atuação de Mbappé como “non‑existent”, destacando que ele não conseguiu criar perigo, mesmo enfrentando seu antigo time. Apesar de ter marcado 44 gols em 59 jogos pelo Real Madrid, nesta competição ele anotou apenas um, sem influência relevante no duelo decisivo.

Os jornalistas franceses ressaltaram o contexto físico do jogador: Mbappé sofria de uma intoxicação alimentar causada por uma bactéria no frango, que o hospitalizou no fim de junho e o fez perder cerca de seis quilos. Essa condição teria comprometido claramente seu rendimento no Mundial.

Diante do mau desempenho, a imprensa francesa levantou questionamentos sobre sua ausência de impacto. Embora se espere muito dele em partidas decisivas, Mbappé falhou em oferecer controle ofensivo ou presença constante na área contrária, especialmente num confronto com alto valor simbólico.

A pouca contribuição dele também foi ressaltada pelo contexto de reconstrução do Real Madrid comandado por Xabi Alonso. O treinador enfrenta o desafio de integrar a estrela no time, que tem apresentado inconsistência tática e coletiva, o que expôs ainda mais a fragilidade individual do atacante.

Alguns analistas franceses observaram que o período de adaptação já havia sido ultrapassado, mas Mbappé parece ainda sob efeito residual da crise de confiança vivida nas primeiras semanas do ano. A expectativa era que ele retomasse sua versão mais incisiva, mas isso não se concretizou em plena temporada decisiva .

Mesmo antes da goleada, críticas já vinham se acumulando. Em abril, após a eliminação do Real da Champions League para o Arsenal, o desempenho de Mbappé foi considerado uma das grandes decepções: jornalistas como Jérôme Rothen o chamaram de “fracasso retumbante”, classificando sua temporada como abaixo das expectativas.

Com a derrota contundente no Mundial, a imagem do protagonista foi profundamente abalada na imprensa francesa. A atuação apagada contra o PSG reforçou narrativas de queda de rendimento, falta de liderança e fragilidade física em momentos decisivos da temporada.

