17 de dezembro de 2022

Kylian Mbappé é um dos responsáveis pelo ótimo desempenho da França na Copa do Catar.

Um dos responsáveis pelo ótimo desempenho da França na Copa do Catar, Kylian Mbappé nunca perdeu uma final com a seleção francesa. Em três disputas diretas por títulos, o jovem de 23 anos ajudou na vitória sobre a Itália pelo Europeu sub-19,em 2016; contra a Croácia em 2018, no Mundial da Rússia; e na Liga das Nações em 2021, sobre a Espanha.

Após quebrar diversos recordes neste mundial do Catar, Mbappé pode manter a marca de nunca ter perdido uma final de Copa com a França.

Na disputa de 2018, o craque foi fundamental para a França, na vitória sobre a Croácia por 4 a 2, na Rússia. Primeira Copa que participou, o jovem consagrou o título fazendo o quarto gol dos franceses sobre os croatas. Naquela edição, Mbappé, aos 19 anos, conseguiu se tornar o jogador mais jovem a entrar na lista da seleção da Fifa (entidade máxima do futebol).

Aos 18 anos, Mbappé disputou seu primeiro jogo oficial pela seleção profissional da França, em março de 2017, nas eliminatórias para a Copa de 2018. Mas, antes de todas as conquistas pela equipe principal, o jovem já vinha fazendo história nas categorias de base dos franceses.

Com uma trajetória com muitos altos, o primeiro título que ajudou a França a conquistar foi no Campeonato Europeu Sub-19, em 2016 – Mbappé esteve na equipe que goleou a Itália por 4 a 0. Mesmo não fazendo gol na final, o atleta foi citado na seleção de destaques do torneio.

A mais recente final jogada pelo craque francês foi em 2021 na Liga das Nações, quando a França ganhou a Espanha por 2 a 1 de virada e conquistou a segunda edição da competição. Aos 22 anos, Mbappé fez o gol da vitória da seleção francesa. No lance, aos 34 minutos do segundo tempo, o astro pedalou na frente do goleiro e chutou entre as pernas do defensor, sendo decisivo e fundamental mais uma vez.

O jogo entre Argentina e França pela final da Copa do Mundo do Catar é neste domingo (18), às 12h (horário de Brasília), no estádio Lusail. As duas seleções vão em busca do seu terceiro título em mundiais e podem se consolidar entre as nações com maior número de títulos na competição.

Pelé e Mbappé

A imagem de Pelé com o punho cerrado em riste no colo de Jairzinho na Copa de 1970 é uma das fotos mais icônicas do mundo dos esportes. O tradicional jornal francês L’Equipe, no entanto, não teve receio ao colocar tal figura ao lado de uma foto de Kylian Mbappé no colo de Olivier Giroud no Mundial de 2022.

E as comparações não param por aí. Além de ressaltar que o atacante do Paris Saint-Germain pode repetir o feito do ex-jogador brasileiro, sendo coroado com o título mundial duas vezes aos 23 anos, o veículo também aponta para o possível recorde que a França pode igualar: ganhar dois títulos seguidos.

A última vez que tal feito ocorreu foi com a seleção brasileira, que foi vitoriosa nos torneios de 1958 e 1962. O único outro time a realizar tal façanha é a Itália, que se sagrou campeã em 1934 e 1938. Mesmo se perder, a campanha francesa já é marcada por recordes.

Eles são os primeiros campeões vigentes a alcançar uma nova final consecutiva após o Brasil de 1998. Já Mbappé, que conta com nove gols em 13 partidas de Copas, se tornou o maior artilheiro dos Mundiais antes dos 24 anos, recorde que pertencia a Pelé.

A capa do jornal francês também remete ao fato de o futebol ficar sem um melhor do mundo após a Copa de 2022, uma vez que Messi já disse que não joga mais pela Argentina, Cristiano Ronaldo deve ter mesmo destino na seleção de Portugal e Neymar nunca foi o que se esperava dele no Brasil. O futebol de seleções ficará em breve sem um grande jogador. Mbappé pode ser esse cara. Ele já é campeão do mundo, vem batendo recordes importantes na carreira e tem a chance de ganhar neste domingo sua segunda Copa. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

