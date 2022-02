Fórmula 1 McLaren apresenta carro da Fórmula 1 2022 e inova com calotas em neon

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2022

Time manteve laranja-papaya predominante, mas tom divide espaço com um azul diferente. (Foto: Divulgação)

A McLaren lançou nessa sexta-feira (11) seu carro da temporada 2022 da Fórmula 1, o MCL36. E se a permanência do laranja-papaya com o qual corre desde 2018 não surpreendeu, a pintura apresentou como diferencial um novo tom de azul, que pode ser visto com a marca do time nas calotas dos pneus de 18 polegadas com os quais os carros passarão a competir neste ano.

A peça é mais uma das mudanças técnicas introduzidas pelo novo regulamento técnico da categoria, que promete trazer mais disputas em pista. Em 2022, o time manterá Lando Norris e Daniel Ricciardo como sua dupla de pilotos. A McLaren renovou nesta semana o contrato do piloto britânico, estendendo a parceria com ele até 2025.

O carro manteve o laranja-papaya que resgatou na temporada 2018, mas o azul vivo deu lugar a um turquesa que ocupa mais espaço na lataria, sobretudo na asa traseira, nas laterais, dividindo espaço com o preto, e no bico.

O design se diferencia pouco das mudanças apresentadas no modelo do novo carro de 2022 da F1, como o bico mais estreito, a asa dianteira mais arqueada e uma asa traseira mais sinuosa e menor. O modelo da McLaren também traz aletas sob os novos pneus de 18 polegadas, mas se diferencia por trazer calotas coloridas, em azul.

Depois de uma notável evolução em 2020, a McLaren fez em 2021 seu melhor começo de ano na era dos motores híbridos, mesmo contando apenas com a consistência de Lando Norris enquanto o recém-chegado Daniel Ricciardo ainda lutava para se adaptar ao novo carro: na primeira metade do campeonato, Norris foi o único piloto a pontuar em todas as etapas.

O time fechou 2021 com uma vitória, de Ricciardo, e outros três pódios. A consistência que fortaleceu a McLaren na luta com uma fortalecida Ferrari pelo terceiro lugar no campeonato, porém, se perdeu na parte final do Mundial, quando a escuderia italiana ganhou força e garantiu a posição.

Visando entrar na briga pelo título da próxima temporada, a McLaren terá como desafio em 2022 retomar o ritmo que se foi no fim de 2021. A mudança de regulamento técnico que promete reduzir a distância dos carros pode ser o trunfo que a equipe, que ainda não chegou perto de disputar o campeonato na era híbrida, precisa.

Vale lembrar, porém, que o modelo é apenas um vislumbre das mudanças promovidas pelo novo regulamento técnico da F1. O primeiro contato real com os carros será na pré-temporada de Barcelona, no Circuito da Catalunha, de 23 a 25 de fevereiro.

O que muda

A temporada 2022 introduzirá o novo regulamento técnico da Fórmula 1. O carro novo terá uma asa dianteira maior e integrada com os pratos laterais, calotas nas rodas e aletas cobrindo os pneus, além de refazer completamente o design da asa traseira.

Uma das novidades é a volta do conceito de efeito-solo, no qual a maior parte da pressão aerodinâmica é gerada pelo assoalho do carro e não pelas asas e demais apêndices. A expectativa é que os monopostos andem mais próximos, sobretudo nas curvas, o que vai gerar mais disputas na pista.

Outra mudança importante nos carros de 2022 é a adoção de pneus maiores, indo das 13 para as 18 polegadas. Com isso – e as modificações aerodinâmicas -, espera-se que os bólidos fiquem pelo menos 0s5 mais lentos.

