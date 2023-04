Política MDB Mulher RS promove evento com foco na ampliação da representatividade feminina na política

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2023

O objetivo do encontro é ampliar e promover ainda mais a representatividade feminina na política Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação O objetivo do encontro é ampliar e promover ainda mais a representatividade feminina na política. Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação

O MDB Mulher RS promoveu no sábado (15) o evento Políticas de Maria – Conexão que Transforma. O objetivo do encontro é ampliar e promover ainda mais a representatividade feminina na política.

As atividades aconteceram na sede da Sociedade Germânia, no Bairro Independência, em Porto Alegre e contaram com palestras da presidente do MDB Mulher RS, deputada estadual Patrícia Alba, das promotoras de justiça do MPRS Cinara Vianna Dutra Braga e Carla Carrion Frós e da psicóloga e palestrante Helena Brochado.

“Políticas de Maria representa todas nós, que buscamos mais inclusão, mais respeito, mais empatia, mais diversidade. Por mais Marias na política. Precisamos ampliar a presença feminina na política. Isso é fundamental para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. E o MDB Mulher RS, tem um importante papel nessa discussão”, destacou a presidente do MDB Mulher, deputada estadual Patrícia Alba.

A psicóloga e palestrante Helena Brochado, propôs na ocasião um questionamento. Qual é a política que você quer defender? A atividade foi marcada por uma forte conexão do que as mulheres desejam em termos de representatividade feminina na política e os desafios enfrentados na busca por mais igualdade e justiça. As participantes compartilharam suas ideias e integraram ao debate.

O evento seguiu com a palestra da Promotora da Infância e da Juventude do MPRS Cinara Vianna Dutra Braga, que falou sobre políticas de adoção. “Precisamos ampliar os debates sobre adoção e a formação de grupos de apoio, que são fundamentais”, enfatizou a promotora. Na ocasião, também foi apresentada, a 3ª edição da Corrida pela Adoção. Que ocorrerá dia 27 de maio de 2023, das 9h às 12h, com saída na Rótula das Cuias, em Porto Alegre.

Finalizando os debates do Políticas de Maria, a Promotora de justiça do MPRS Carla Carrion Frós, coordenadora do GEPEVID – Grupo Especial de Prevenção à Violência Doméstica e Familiar abordou a necessidade de se ampliar políticas voltadas ao combate à violência contra a mulher. Ela apresentou canais de denúncia e falou sobre redes de apoio.

“É fundamental que todos – inclusive os homens – conheçam os direitos fundamentais das mulheres e as formas de violência para melhor combater esta prática. Muitas vezes a mulher não procura ajuda simplesmente porque não sabe onde buscar”, alertou a promotora.

Políticas de Maria, evento promovido pelo MDB Mulher RS terá continuidade e tem a previsão de realizar outros encontros no interior do Estado.

