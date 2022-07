Política MDB oficializa candidatura de Simone Tebet à Presidência da República

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em convenção virtual, o partido confirmou a escolha da senadora, apesar de resistências internas Foto: Divulgação Em convenção virtual, o partido confirmou a escolha da senadora, apesar de resistências internas Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MDB oficializou na tarde desta quarta-feira (27) a candidatura da senadora Simone Tebet à Presidência da República. O anúncio foi feito após a convenção virtual do partido. Mais cedo, PSDB e Cidadania aprovaram o apoio à senadora e devem indicar o vice em sua chapa. Ainda não há uma definição sobre o nome a ser indicado.

Segundo o presidente do MDB, Baleia Rossi, foram 262 votos sim e 9 votos não, o que representa 97%. Uma ala do MDB defendia que o partido apoiasse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e não lançasse candidatura própria.

Na segunda-feira (25), membros do partido ligados ao senador Renan Calheiros (MDB-AL) entraram na Justiça pedindo a suspensão da convenção. O requerimento foi negado pelo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luiz Edson Fachin.

Tebet é senadora pelo Mato Grosso do Sul. Seu mandato chega ao fim neste ano. É a primeira vez que ela concorre ao Palácio do Planalto. Ciro Gomes (PDT), Lula, Jair Bolsonaro (PL), André Janones (Avante) e Leonardo Péricles (UP) também já foram confirmados como candidatos à Presidência. As convenções partidárias ocorrem até 5 de agosto.

Confira as datas das próximas convenções

30/7 – Felipe d’Avila (Novo)

30/7 – Pablo Marçal (Pros)

30/7 – Sofia Manzano (PCB)

31/7 – Vera Lúcia (PSTU)

31/7 – José Maria Eymael (DC)

5/8 – Luciano Bivar (União Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política