Política MDB responderá nesta quarta-feira se estará na equipe de transição, diz Baleia Rossi

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente do partido disse que sigla saiu fortalecida da eleição e é natural que suas bancadas tenham vontade de contribuir nesse processo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Presidente do partido disse que sigla saiu fortalecida da eleição e é natural que suas bancadas tenham vontade de contribuir nesse processo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião nesta terça-feira (8), a presidente do PT, Gleisi Hoffmann convidou o MDB para fazer parte da equipe de transição de governo. O presidente do partido, Baleia Rossi, afirmou que vai conversar com as lideranças da sigla e deve dar uma resposta até esta quarta-feira (9).

“O MDB teve uma posição independente no segundo turno, mas tem um compromisso com a agenda do país. O partido tem uma postura colaborativa”, afirmou Rossi. Ele também ressaltou que o partido é plural e “ninguém vai tomar uma decisão sozinho”. No primeiro turno, a candidata do MDB foi a senadora Simone Tebet (MDB-MS), que fará parte do grupo de transição.

Fortalecido

Baleia disse ainda que o MDB saiu forte da eleição e que, portanto “é natural que as bancadas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, tenham vontade de contribuir nesse processo de sucessão nas duas Casas”. De acordo com ele, o partido tem no seu DNA a “defesa da democracia”. Ele disse que mesmo que alguns líderes da sigla tenham apoiado o presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), “todos reconhecem que houve um processo eleitoral que respeitou a vontade da maioria”.

PEC da Transição

Em relação à PEC da Transição, Baleia afirmou que “o sentimento é de colaboração do MDB e de todos os partidos da Câmara”, já que o compromisso com um auxílio de R$ 600 e com o aumento do salário-mínimo foi assumido por ambos os candidatos que disputaram o segundo turno.

Como exigências para participar da equipe de transição de governo, Baleia disse que o partido reforçou as exigências feitas pela senadora Simone Tebet para apoiar Lula na eleição. “Nós reforçamos as ideias que foram levadas pela Simone Tebet, programas específicos que ela apresentou na área da educação e da saúde, um governo plural, com mulheres e negros, e a sanção do projeto que garante salários iguais a homens e mulheres que tenham o mesmo currículo e exerçam a mesma função.”

Além desses requisitos, Baleia Rossi acrescentou outros dois temas: a Reforma Tributária e um novo pacto federativo.

Movimentação partidária

Baleia afirmou ainda que o MDB tem conversas adiantadas com o PSDB e o Cidadania para formar uma federação partidária, além de ter estendido o convite ao Podemos. “Acredito que conseguiremos sucesso nessa federação.” As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política