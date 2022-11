Educação Ministério da Educação anuncia datas de inscrições do Sisu, Prouni e Fies 2023

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nos três processos seletivos, a classificação é realizada com base na nota obtida no Enem 2022. Foto: Divulgaç Nos três processos seletivos, a classificação é realizada com base na nota obtida no Enem 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgaç

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Educação (MEC) divulgou, nesta terça-feira (29), as datas de inscrições para os primeiros processos seletivos de 2023 do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), do Prouni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Nos três processos seletivos, a classificação é realizada com base na nota obtida no Enem 2022. No Prouni, também serão válidas também as notas obtidas no Enem 2021.

Já no Fies, quem participou de uma das edições do Enem a partir de 2010 até a mais recente poderá se inscrever.

A divulgação das notas do Enem 2022 está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

Confira as datas:

Sisu 2023/1

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado: 7 de março

Prouni 2023/1

Inscrições: 7 a 10 de março

Primeira chamada: 14 de março

Segunda chamada: 28 de março

Fies 2023/1

Inscrições: 14 a 17 de março

Resultado: 21 de março

Os cronogramas completos e as regras de cada processo seletivo serão publicados em janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação