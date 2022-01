Brasil Média móvel de casos de covid volta a superar a marca dos 50 mil após seis meses

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foram mais de 88 mil novos casos anotados no último dia. (Foto: Vinicius Magalhães/Sesi)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil registrou nesta quarta-feira (12) 88.464 novos casos conhecidos de covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 22.718.606 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 52.714 – a maior registrada desde 1º de julho do ano passado (quando estava em 54.115), há pouco mais de 6 meses. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +614%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

O País também registrou 138 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 620.419 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 123. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +7%, indicando tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes da doença.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Estados

Não houve divulgação de novos dados do Estado da Paraíba. A secretaria estadual informou que isso ocorreu devido a instabilidade nos sistemas e-SUS Notifica, Sivep Gripe e SI-PNI.

Os Estados começaram a normalizar no dia 4 a divulgação de números de covid-19 no Brasil após o apagão de dados do Ministério da Saúde.

Em 12 de dezembro, o ministério informou que o processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a covid-19 foi finalizado, sem perda de informações. Mas, no dia seguinte, o ministro Marcelo Queiroga disse que houve um novo ataque hacker. A previsão inicial de estabilização dos sistemas, de 14 de dezembro, não foi cumprida.

Sete Estados não tiveram registro de morte nesta segunda: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe.

— Em alta (12 Estados): Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, São Paulo, Sergipe e Rondônia.

— Em estabilidade (3): Maranhão, Pernambuco e Tocantins.

— Em queda (10 e o DF): Amapá, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e Distrito Federal.

Vacinação

Os dados do consórcio de veículos de imprensa desta quarta mostram que 144.902.072 pessoas estão totalmente imunizadas. Este número representa 67,93% da população. A dose de reforço foi aplicada em 31.253.286 pessoas, o que corresponde a 14,65% da população.

Treze Estados não divulgaram dados da vacinação.

Estados com maiores percentuais de totalmente imunizados (duas doses ou dose única): São Paulo (79,09%), Piauí (75,30%), Minas Gerais (72,86%), Mato Grosso do Sul (72,67%) e Ceará (71,27%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil