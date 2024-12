A médica brasileira Carolina Canales, de 24 anos, morreu no domingo (29) durante um incêndio no hotel The Ember, em Bangkok, capital da Tailândia. Carolina estava de férias com o noivo, o estudante de medicina Fernando Ressurreição, de 26 anos. Os dois haviam noivado seis dias antes.

O incêndio pode ter sido causado por um curto-circuito, segundo autoridades locais. Carolina inalou muita fumaça. Ela voltaria para o Brasil nesta segunda-feira (30). Além da médica, natural de Alagoas, outras duas pessoas morreram na tragédia. O noivo dela sobreviveu.

Carolina era filha da médica Lara Daniela Canales e neta da também médica Helenilda Canales. O Sindicato dos Médicos de Alagoas divulgou uma nota de pesar lamentando a perda da jovem profissional.

Também em nota, o governo de Alagoas informou que está acompanhando o caso, mantendo contato com os familiares e com a embaixada do Brasil para “garantir todo o suporte necessário”.

Nas redes sociais da médica, amigos e parentes deixaram mensagens lamentando sua morte assim que souberam do ocorrido. A última postagem da médica foi feita horas antes da confirmação da sua morte. Ela publicou a foto de um prato típico tailandês e escreveu: “O último Pad Thai”.

“O governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado de Relações Federativas e Internacionais (Serfi), expressa mais profundo pesar pelo falecimento de Carolina Canales, ocorrido na Tailândia. Estamos acompanhando de perto todas as tratativas e desdobramentos do caso, em diálogo constante com os familiares e com o serviço consular brasileiro no exterior, para garantir todo o suporte necessário neste momento tão difícil. Carolina era uma jovem cheia de vida e sonhos, cuja partida precoce deixa todos os alagoanos profundamente consternados. Nos solidarizamos com seus familiares e amigos, desejando-lhes força e serenidade para enfrentar esta irreparável perda.Reafirmamos nosso compromisso em oferecer todo apoio possível às partes envolvidas, permanecendo à disposição para auxiliar no que for preciso”, afirmou o Executivo alagoano.