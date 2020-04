Notas Mundo Médica de Nova York que tratou pacientes com Covid-19 se suicida

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Uma médica de Nova York que atendeu pacientes com o novo coronavírus se suicidou em Charlottesville, Virgínia, informou a Polícia. Lorna Breen, de 49 anos, que chefiava o departamento de emergência do Presbyterian Allen Hospital em Manhattan, que recebeu grande fluxo de pacientes com Covid-19, morreu no domingo por ferimentos autoinfligidos.

