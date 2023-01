Saúde Medicamento capaz de reduzir até 17% do peso é liberado no Brasil

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Segundo estudo, 83,5% dos pacientes que fizeram o tratamento apresentaram queda no peso igual ou superior a 5%. (Foto: Reprodução)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta segunda-feira (2) o fármaco semaglutida 2,4mg para pessoas com sobrepeso (e comorbidades) e obesidade. O Wegovy, da farmacêutica Novo Nordisk, tinha autorização no país apenas para o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 e na dosagem de 1 mg. Segundo a empresa, testes apontaram que o medicamento foi capaz de reduzir o peso corporal em até 17% em 68 semanas.

Ainda de acordo com a farmacêutica, o tratamento – feito com injeções semanais – ajudou na redução de 20% de seu peso corporal de uma em cada três pessoas e 83,5% dos pacientes apresentaram queda no peso igual ou superior a 5%. Entre os efeitos colaterais, estão: alterações gastrointestinais, como náuseas, diarreia, vômitos, constipação e dores abdominais.

A semaglutida faz parte de uma classe de medicamentos que está entre as apostas dos cientistas como uma potente arma contra a obesidade: as substâncias que atuam nos receptores de hormônios produzidos pelos intestinos, como o GLP-1, este ligado à regulação do apetite e redutor do ritmo de esvaziamento do estômago, aumentando, assim, a duração da sensação de saciedade.

O tratamento para obesos e pacientes acima do peso e com, ao menos, uma comorbidade foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora norte-americana, em 2021. Além dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão autorizaram o uso com a dosagem que favorece o emagrecimento.

“A aprovação no Brasil representa importante conquista para as pessoas que convivem com a obesidade e excesso de peso. Trata-se de uma doença crônica, progressiva e multifatorial e que exige uma série de cuidados durante todo o tratamento”, afirmou, em nota, Priscilla Mattar, diretora médica da Novo Nordisk. Apesar da aprovação, ainda não há data prevista para o lançamento do medicamento no Brasil, porque ainda depende de trâmites como a definição de preços pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos.

A liberação do medicamento foi bem avaliada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM). “A aprovação da semaglutida para o tratamento da obesidade no Brasil é um marco importante, porque não só é mais uma alternativa para o combate a esta doença, como chega com a medicação com melhores resultados já apresentados em estudos, com perda média de peso corporal de 17%. Tudo isso traz uma perspectiva muito interessante para o tratamento da obesidade no Brasil”, diz Paulo Augusto Miranda, presidente da entidade.

Obesidade

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), havia, em 2020, 1 bilhão de obesos e no mundo. A estimativa é de que, em 2025, 167 milhões de pessoas terão a saúde afetada pelo excesso de peso. A obesidade é uma doença crônica relacionada com risco aumentando de desenvolver condições de saúde como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes tipo 2.

