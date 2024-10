Política Médico de Lula se diz indignado com “teorias conspiratórias” sobre a queda do presidente

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2024

Presidente sofreu uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada que resultou em um ferimento na parte de trás da cabeça. (Foto: Divulgação)

Após Luiz Inácio Lula da Silva sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada que resultou em um ferimento na parte de trás da cabeça, teorias conspiratórias começaram a circular na internet. Entre elas, uma sugeria que o presidente não havia caído de um banco, e sim encenado o acidente para evitar uma viagem a Moscou (Rússia). Segundo essa teoria, ele teria avaliado que politicamente não seria interessante participar de uma reunião dos Brics com forte posicionamento anti-Ocidente.

O médico de Lula, Roberto Kalil, expressou sua indignação ao jornal O Globo sobre essas alegações. “Nem eu, nem o presidente, nem o corpo médico que o assistiu no sábado e nem o Sírio-Libanês participaram de uma farsa. Isso causa indignação. Tenho mais de 30 anos de experiência, junto com transparência. É inaceitável que suspeitas deste tipo ganhem espaço”, afirmou.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, o acidente aconteceu no último sábado (19), enquanto Lula cortava a unha do pé. A queda resultou em três pontos na nuca e uma pequena hemorragia cerebral, o que levou ao cancelamento da viagem oficial à Rússia, que faria no dia seguinte, para a Cúpula do Brics.

Após o ocorrido, Lula foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde recebeu tratamento para o ferimento corto-contuso na região occipital, que é uma lesão com corte e contusão na parte posterior da cabeça. Desde segunda-feira (21), o presidente tem realizado reuniões com auxiliares no Palácio da Alvorada, onde continua em recuperação.

Na quarta (23), a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, afirmou que a ida de Lula a São Paulo para acompanhar a reta final da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) ainda está indefinida, aguardando os resultados de novos exames, previstos para esta sexta (25).

Oposição

Os opositores de Lula querem que a Polícia Federal (PF) investigue o acidente doméstico de Lula. O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) pediu, em documento enviado à direção-geral da PF, que fosse realizada uma investigação detalhada e levantou suspeitas sobre uma possível manipulação sobre a explicação do ocorrido.

Nas redes sociais houve uma profusão de teorias conspiratórias de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre uma suposta morte do petista e a substituição dele por um sósia ou clone. Não há nenhum indício que essa teoria tenha lastro na realidade.

No início desta semana, o Planalto divulgou foto de Lula em reunião com dois ministros – para mostrar que ele estava bem –, e, no dia seguinte, ele discursou na Cúpula do Brics, de maneira virtual.

