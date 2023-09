Política Médico diz que cirurgia é a “resolução final” para o problema de Lula no quadril

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Roberto Kalil Filho (D) acompanha a recuperação do petista Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Roberto Kalil Filho (D) acompanha a recuperação do petista. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

A cirurgia no quadril do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a “resolução final para o problema” dele, afirmou o médico Roberto Kalil Filho, que acompanha a recuperação do petista no Hospital Sírio-Libanês em Brasília. Ele foi operado na sexta-feira (29).

“Sem dúvida nenhuma, a cirurgia é a resolução final porque se põe uma prótese e não tem mais o desgaste, o contato do osso, o que fazia o presidente ter muita dor, ficar com dor constante. A cirurgia é um procedimento resolutivo”, disse Kalil.

O presidente também foi submetido a um procedimento cirúrgico na região dos olhos para remover a pele enrugada e descaída das pálpebras. A cirurgia é chamada de blefaroplastia.

“Eu chamo [o procedimento] de médico-estético. É de indicação médica porque o problema atrapalhava muito o presidente. O procedimento já havia sido programado anteriormente, mas, por outras questões, foi adiado”, explicou Kalil.

O presidente ficará no Palácio da Alvorada após a alta hospitalar, prevista para o início desta semana, mas não poderá receber visitas, para tentar evitar eventuais infecções. Ele também fará fisioterapia por cerca de três semanas.

2023-09-30