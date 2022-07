Brasil Médico é preso em Natal durante megaoperação contra pornografia infantil

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2022

Com o suspeito foram apreendidos dois notebooks e um aparelho celular. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um médico de 36 anos foi preso em flagrante em Natal (RN) após ser pego com imagens de pornografia infantil. A prisão ocorreu na residência do suspeito, durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão, parte da 9ª fase da operação “Luz na Infância”, com ações em 13 Estados e seis países.

A prisão em flagrante ocorreu em enquadro no artigo 241-B do código penal, que estipula crime em adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Com o suspeito foram apreendidos dois notebooks e um aparelho celular.

Além do mandado de busca e apreensão que terminou com prisão em Natal, outro mandado de busca foi executado em Currais Novos, no Seridó potiguar. Foram apreendidos produtos eletrônicos supostamente utilizados na prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, sendo três notebooks, três HDs externos, pen drives e aparelhos celulares.

Duas pessoas residentes no imóvel foram conduzidas até a delegacia para prestar esclarecimentos; não houve autuação em flagrante delito no município seridoense.

“Luz na Infância”

A nona fase da operação foi deflagrada na última quinta-feira (30) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo a pasta, o objetivo é identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

Ao todo, são 163 mandados de busca e apreensão em 13 estados brasileiros, além de outros seis países (Argentina, Costa Rica, Equador, Estados Unidos, Panamá e Paraguai).

Confira outras fases da operação:

— Luz na Infância 1: Realizada em 20 de outubro de 2017, cumpriu 157 mandados de busca e apreensão. Foram presas 108 pessoas.

— Luz na Infância 2: Realizada em 17 de maio de 2018, cumpriu 579 mandados de busca e apreensão. Foram presas 251 pessoas.

— Luz na Infância 3: Realizada em 22 de novembro de 2018, cumpriu 110 mandados de busca e apreensão no Brasil e na Argentina. Foram presas 46 pessoas pela Polícia Civil.

— Luz na Infância 4: Realizada em 28 de março de 2019, cumpriu 266 mandados de busca e apreensão. Foram presas 141 pessoas.

— Luz na Infância 5: Realizada em 4 de setembro de 2019, cumpriu 105 mandados de busca e apreensão. Foram presas 51 pessoas. Além do Brasil, a operação foi realizada nos Estados Unidos, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai e Chile.

— Luz na Infância 6: Realizada em 18 de fevereiro de 2020, cumpriu 112 mandados de busca e apreensão e prendeu em flagrante 43 pessoas no Brasil e quatro no exterior.

— Luz na Infância 7: Realizada em 6 de novembro de 2020, cumpriu 189 mandados de busca e apreensão e prendeu em flagrante 74 pessoas no Brasil e 35 no exterior.

— Luz na Infância 8: Realizada em 9 de junho de 2021, cumpriu 189 mandados de busca e apreensão e prendeu 73 pessoas em flagrante.

