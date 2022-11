Brasil Médico é vítima de golpe após marcar encontro por aplicativo em São Paulo

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2022

Local em que o médico ficou durante a madrugada. (Foto: Divulgação/GCM)

Vítima de um golpe em aplicativo de relacionamentos, um médico de 40 anos foi sequestrado e teve carro e dados bancários roubados na cidade de São Paulo na noite de sexta-feira (18). Ele havia marcado um encontro pelo app em Pirituba, na zona norte da capital, mas foi surpreendido por dois homens armados no local e ficou sob cárcere privado até a manhã seguinte.

O médico trabalha no Hospital das Clínicas de São Paulo. Ao abordá-lo, os suspeitos roubaram seu veículo, um Renault Kwid, e o levaram até uma casa em uma comunidade na Estrada do Mestre, Sítio Botuquara, zona norte. A vítima foi amarrada e obrigada a informar as senhas de cartões e a realizar a biometria de reconhecimento facial para tomarem empréstimos bancários em seu nome.

De acordo com a Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo (SSP), o homem conseguiu escapar na manhã do sábado (19), quando os assaltantes fugiram.

Ele foi encontrado por uma equipe da Guarda Municipal Civil (GCM) da cidade de São Paulo, durante patrulhamento preventivo em uma área de proteção ambiental na região de Taipas.

Mesmo sem ferimentos, a vítima foi encaminhada para o pronto-socorro de Taipas pelos guardas, que depois apresentaram a ocorrência no 72.º Distrito Policial, em Vila Penteado, zona norte, disse a Secretaria de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo.

O caso foi registrado como roubo de veículo e extorsão e está sendo investigado pela Polícia Civil. Em nota, a secretaria estadual afirmou que a polícia “trabalha na identificação dos autores e na localização do veículo”.

Movimentação

Os criminosos que aplicaram golpe do aplicativo de namoro no médico movimentaram mais de R$ 75 mil da vítima. Os bandidos fizeram um empréstimo de R$ 65 mil e transferências de mais de R$ 7.000. Ainda sacaram R$ 2.000 e gastaram outros R$ 1.000 em compras.

Segundo o guarda civil ambiental Anderson Ricardo Monteiro, o médico sofreu tortura mental todo o tempo.

“Eles estavam armados, deram um disparo para amedrontar, deixar ele coagido, e ficaram fazendo saques, empréstimo e, de manhã, saíram mais uma vez com o carro dele pra fazer saques. Ali é um local que ocorre muito [esse tipo de crime], devido à dificuldade de as viaturas chegarem. Uma área de comunidade, muita mata e muitos barracos de madeira ao redor”, disse.

Com este caso, já são 27 neste ano, em que encontros marcados por aplicativos terminaram em sequestro na Grande São Paulo, segundo levantamento da TV Globo.

Foram 24 casos na capital e três na Região Metropolitana. Entre os que aconteceram na cidade de São Paulo, 19 foram na Zona Norte, a maioria na região da Brasilândia.

Segundo a polícia, até o momento ninguém foi preso no caso do médico.

