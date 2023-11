Rio Grande do Sul Médico gaúcho é preso preventivamente após denúncia de abuso sexual em posto de saúde

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Profissional foi denunciado por paciente de unidade na Praia do Cassino. (Foto: EBC)

A pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a Justiça decretou nesta terça-feira (7) a prisão preventiva de um médico que atendia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Cassino, em Rio Grande (Litoral Sul gaúcho). Ele havia sido detido em flagrante pela Polícia Civil no início da semana, por suposta importunação sexual de pacientes.

De acordo com o promotor Marcelo Thormann, uma mulher atendida no posto pelo agora denunciado relatou ter sofrido abuso sexual durante a consulta. “A conduta praticada é inadmissível por parte de um profissional da saúde, agravada por ter sido praticada durante a prestação de um serviço essencial”, criticou.

Conduta repetida

O pedido de prisão preventiva considerou a tomada de depoimentos indicando que a conduta do médico seria reiterada. Isso porque outras pacientes acabaram criando coragem para apresentar o mesmo tipo de queixa contra ele.

“Assim, como garantia da ordem pública e para evitar a reiteração da conduta delitiva, o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi acolhido pela juíza plantonista Denise Dias Freire”, diz o texto divulgado pelo órgão.

(Marcello Campos)

