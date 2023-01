Rio Grande do Sul Médico preso por abuso sexual em Nova Hartz é alvo de denúncia em outras cidades do Estado

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Silva seguia atuando normalmente na rede de saúde até a divulgação do edital de interdição cautelar do exercício profissional no dia 22 de dezembro. Foto: Polícia Civil/Divulgação Silva seguia atuando normalmente na rede de saúde até a divulgação do edital de interdição cautelar do exercício profissional no dia 22 de dezembro. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Um médico de 39 anos foi preso em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na quinta-feira (12). Valmir Venâncio da Silva tem antecedentes por estupro, violação sexual mediante fraude e outros crimes, de acordo com a polícia.

A prisão acontece após investigação de crime praticado em Nova Hartz, durante atendimento médico ginecológico na rede pública de saúde. A vítima relatou à polícia que o médico apresentou uma conduta libidinosa e abusiva durante a consulta.

“Após verificarmos que o relato da vítima era fidedigno, mormente em razão dos antecedentes do acusado, que vinha cumprindo pena em regime aberto por condenação relativa a fato semelhante, representamos pela decretação de prisão preventiva, que restou deferida na data de ontem. Após algumas diligências, o médico foi localizado e preso em Canoas”, afirma o delegado Felipe Borba.

As investigações apuraram que o médico também havia sido alvo de denúncias por crimes semelhantes nas cidades de Caxias do Sul, São Leopoldo e Sapucaia do Sul, além de Nova Hartz.

Silva seguia atuando normalmente na rede de saúde até a divulgação do edital de interdição cautelar do exercício profissional no dia 22 de dezembro, por decisão do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers).

“Segundo o Cremers, a condenação anterior não foi notificada à autarquia federal, o que inviabilizou que se procedesse ao respectivo processamento no âmbito ético-profissional”, explicou o delegado. “Esperamos que a prisão de hoje concorra para a cassação definitiva do registro médico deste indivíduo”, ressaltou o delegado.

Em nota, o Cremers afirmou que diante do novo caso que veio à tona na mídia, de que o médico continuava exercendo a profissão sem autorização, conselho encaminhou uma denúncia de Exercício Ilegal da Medicina à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.

