Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2024

Médico que atendeu ex-primeira-dama da Argentina por suposta agressão de Alberto Fernández disse que hematoma foi acidental. (Foto: Reprodução)

O médico que atendeu a ex-primeira-dama da Argentina Fabíola Yañez por conta de hematomas no corpo, no palácio presidencial, disse que os ferimentos foram “involuntários”. Yañez alega ter sido agredida com socos na ocasião pelo então presidente do País, Alberto Fernández, com quem era casada.

O médico prestou depoimento na quinta-feira (5) no processo que investiga Fernández por agressão, abuso de poder e ameaças contra sua ex-esposa. O ex-presidente, que nega as acusações, virou réu no caso em meados de agosto.

O processo foi aberto após Yañez denunciar o ex-marido por violência doméstica. Na ocasião, ela revelou fotos suas com olho roxo e um hematoma no braço, causados, segundo ela, por conta de agressões de Fernández quando ele era presidente e o casal vivia na residência presidencial de Olivos, nos arredores de Buenos Aires, em 2021.

Na época, o médico Fernando Saavedra, que é próximo de Fernández e comandava o grupo médico que atendia o casal presidencial, foi chamado para atender Yáñez. No depoimento de quinta, ele alegou ter sido chamado à residência presidencial pela própria ex-primeira-dama.

Ela lhe relatou estar com um olho roxo e lhe perguntou o que poderia fazer para disfarçar o hematoma, disse o médico no depoimento. Ainda segundo Saavedra, a própria Yáñez ou Alberto Fernández relataram que os ferimentos foram causados de forma “involuntária” quando Yáñez estava na cama.

Questionado por promotores que estavam presentes no depoimento, ele disse ainda que não fez outros exames na ex-primeira-dama na ocasião. O médico disse apenas que Yáñez parecia ter “preocupações com a estética” porque tinha um evento público próximo à data em que o hematoma foi produzido.

Violência doméstica

O caso veio à tona após a própria ex-primeira-dama relatar a violência doméstica que alega ter sofrido. O relato ocorreu durante o depoimento que ela dava à Justiça por conta de outro caso em que Fernández era investigado, por desvio de dinheiro durante sua gestão à frente do governo argentino.

Diante do relato, outro processo foi aberto. Fernández negou as acusações, mas Yáñez voltou a confirmá-las. A imprensa argentina divulgou uma troca de mensagens entre o ex-casal produzida em 2021, na época da suposta agressão.

Nas mensagens, Yáñez envio uma foto sua com o olho roxo e a mensagem: “isto aqui foi quando você me bateu sem querer”.

Em um novo depoimento após o processo ser aberto, a ex-primeira-dama disse ainda que, além das agressões, foi mantida isolada pelo então presidente em uma ala separada na residência presidencial. Ela afirmou ainda que Fernández a pressionou para que abortasse — o casal tem um filho. As informações são do G1.

