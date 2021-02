Os pacientes receberam uma droga para câncer de ovário. Segundo o professor Nadir Arber, do Centro Integrado de Prevenção do Câncer de Ichilov, o medicamento EXO-CD24 deve ser tomado uma vez a cada cinco dias, e é barato — no entanto, ele não revelou o preço.

De acordo com os pesquisadores, 29 dos 30 pacientes que tinham covid-19 se recuperaram da doença.