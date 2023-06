Rio Grande do Sul Ministério Público realiza operação contra médicos que cobravam por atendimentos pelo SUS no interior do RS

21 de junho de 2023

Com o apoio da Brigada Militar, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Sobradinho e Segredo Foto: MP/Divulgação Com o apoio da Brigada Militar, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Sobradinho e Segredo. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a Operação Falsità em Sobradinho e Segredo, na região Centro Serra, para investigar profissionais que, segundo o órgão, cobravam por atendimentos feitos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

De acordo com o MP, o esquema ilegal ocorria no Hospital São João Evangelista Unidade 2, em Sobradinho. Os alvos da operação são dois médicos, duas ex-funcionárias da instituição de saúde e dois ex-administradores do hospital. Eles são investigados por concussão, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a ordem tributária.

Com o apoio da Brigada Militar, 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Hospital São João Evangelista, em duas clínicas, em dois escritórios de contabilidade e em seis residências. O esquema é investigado desde setembro do ano passado. Ninguém foi preso.

Conforme o coordenador do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), André Luis Dal Molin Flores, e o promotor de Justiça Renan Loss, que coordenaram a operação, os médicos começaram a trabalhar no hospital em 2019. Eles se valiam de contas bancárias das duas funcionárias do hospital para receber valores indevidamente cobrados de pacientes atendidos pelo SUS.

As servidoras tinham direito a uma espécie de comissão por realizarem as cobranças ilegais e destinarem os valores aos médicos. Segundo a investigação, essas cobranças eram realizadas com a anuência de dois administradores do hospital.

