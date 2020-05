Bem-Estar Médicos israelenses falam sobre pesquisas no combate à Covid-19

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Os avanços da pesquisa científica relativos ao coronavírus em Israel vêm sendo observados em todo o mundo na expectativa de uma resposta rápida à contenção da Covid-19. Para falar sobre as experiências de Israel e do Brasil no combate à pandemia, o LIDE RS e a FIRS (Federação Israelita do Rio Grande do Sul) reúnem na webinar Lide Talks, nesta quarta-feira (13), das 12h às 13h30min, os seguintes especialistas:

Diretor-geral Associado do Centro Médico Sheba e também diretor Interino do Hospital Geral Sheba e ex-diretor-Geral do Ministério da Saúde de Israel, Arno Afek

Diretora do Joseph Sagol Center for Neuroscience Research, professora Michal Beeri

Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, médico Cláudio Lottenberg

O presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, considera que “o crescimento das pesquisas e o desenvolvimento da tecnologia em Israel são referências para o Brasil, em especial, neste momento de grave crise sanitária e econômica que estamos vivendo”. Segundo Fernandez esta é uma grande oportunidade para conhecer mais de perto as avaliações pessoais dos especialistas israelenses sobre o que está sendo feito e o que se pode esperar da Medicina a curto e médio prazos.

Já o presidente da FIRS, Sebastian Watenberg, destaca a importância da discussão: “Neste momento delicado que vivemos, compartilhar informações de fontes confiáveis é essencial. A troca de experiências com profissionais que são referência na área é uma oportunidade única, primordial para que possamos identificar as ações que deram certo e também pensar nos próximos passos”.

Ele acrescenta que o Centro Médico Sheba, no qual um dos palestrantes atua como diretor, foi considerado pela revista norte-americana Newsweek um dos dez melhores hospitais do mundo, em publicação recente do ranking “Melhores Hospitais do Mundo 2020”.

Inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/3ft51gu.

