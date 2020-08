Médicos suspeitam que ar-condicionado do STF deixou o presidente do Supremo doente

Os médicos do Hospital DFSTar, onde o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, foi internado no domingo (9), recomendaram que o sistema de ar-condicionado da Corte seja avaliado. A suspeita é que a “pneumonite por hipersensibilidade” tenha relação com a exposição a fungos, ácaros ou bactérias espalhados pelo ambiente de trabalho.

Toffoli foi internado duas vezes recentemente por problemas respiratórios. Exames descartaram a possibilidade de infecções virais, como a Covid-19.

“O diagnóstico médico também indica a alta probabilidade de a reação alérgica ter sido ocasionada em razão das instalações prediais laborais, em especial pelos sistemas de ar-condiconado. Em razão disso, a cardiologista intensivista Ludhmilla Hajjar indicou ao Supremo Tribunal Federal a realização de um estudo do ambiente de trabalho, com a coleta de materiais e avaliação do sistema predial de ar-condicionado”, diz trecho de nota assinada por três médicos: a própria Ludhmila, o pneumologista João Pantoja, e o diretor-geral do hospital, Pedro Henrique Loretti.

Em 7 de abril de 1998, o então ministro das Comunicações Sérgio Motta foi internado em razão de bactérias alojadas na tubulação de ar-condicionado de seu gabinete. Antes disso, ele já tinha fibrose intersticial nos brônquios, o que começou a comprometer suas funções pulmonares dez anos antes. Em 19 de abril, ele morreu.

Em 23 de maio, Toffoli foi internado para passar por uma cirurgia para drenagem de abscesso. Abscessos são coleções de material purulento (pus). Segundo o site da Sociedade Brasileira de Dermatologia, embora normalmente decorram de infecções bacterianas, abscessos podem, em alguns casos, serem manifestação de outras doenças cutâneas. Ele chegou a ficar afastado alguns dias do Supremo mesmo depois da alta.

Em julho, Toffoli passou menos de 24 horas internado após sofrer um acidente doméstico quando estava na casa dele em Marília, no interior de São Paulo. O ministro havia batido a cabeça, sofrendo um pequeno corte e uma sutura foi feita.

Nesta quarta-feira (12), Toffoli participou do lançamento do Anuário da Justiça Brasil 2020, produção do portal Consultor Jurídico (Conjur), com o apoio da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP). A solenidade, transmitida pela internet, contou com a participação do presidente do Supremo, de ministros da Corte e de outros Tribunais Superiores e de representantes da Advocacia, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

A capa da edição deste ano traz uma foto com os 11 ministros do STF participando de um julgamento por videoconferência. “Essa imagem simboliza o empenho de todo o Poder Judiciário brasileiro em garantir a plena continuidade da atividade jurisdicional, mesmo em meio à maior pandemia dos últimos 100 anos”, afirmou o presidente do STF. “A Justiça segue atuando com prontidão e qualidade para atender às demandas da sociedade”.

A 14ª edição do Anuário destaca a atuação do Poder Judiciário diante do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, que já matou mais de 100 mil brasileiros. Entre outros aspectos, a publicação mostra como o sistema judicial brasileiro precisou se reinventar e se adaptar ao momento atual, a fim de decidir as demandas judiciais decorrentes da pandemia, bem como tentar minimizar os efeitos dessa situação de crise econômica e sanitária que afeta todas as instituições e a sociedade. Traz, ainda, o perfil dos ministros dos Tribunais Superiores e um resumo dos principais temas em julgamento nessas Cortes. As informações são do jornal O Globo e do STF.