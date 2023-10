Brasil Médicos tiraram foto um pouco antes de serem mortos a tiros em quiosque no Rio; saiba quem são as vítimas

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2023

Imagem mostra os quatro profissionais sentados no quiosque antes da execução Foto: Reprodução Imagem mostra os quatro profissionais sentados no quiosque antes da execução. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os quatro médicos ortopedistas que foram baleados na madrugada desta quinta-feira (5) em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tiraram uma foto juntos momentos antes do crime. A imagem foi divulgada nas redes sociais. Três morreram e um está internado.

Os assassinos efetuaram pelo menos 20 disparos e depois fugiram sem roubar nada. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou que a PF (Polícia Federal) acompanhe as investigações. Um dos mortos é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), que namora o também deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ).

Os médicos paulistas estavam hospedados no Hotel Windsor, na avenida Lúcio Costa, para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo.

Saiba quem são as vítimas

– Daniel Sonnewend Proença tem 32 anos, ficou ferido e foi hospitalizado. Formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2016, ele é especialista em cirurgia ortopédica.

– Diego Ralf Bomfim tinha 35 anos e morreu no Hospital Lourenço Jorge, após ser socorrido. Irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP), ele era especialista em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

– Marcos de Andrade Corsato tem 62 anos e morreu no momento dos disparos. Ele faria 63 anos na semana que vem e era diretor do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

– Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos, completados nesta semana. Ele morreu na hora dos disparos. Era especialista em cirurgia do pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.

