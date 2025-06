Porto Alegre Medida preventiva: prefeitura de Porto Alegre fecha três comportas do sistema de proteção contra enchentes

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2025

Localizadas na Zona Norte, as estruturas receberam sacos com areia e argila. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre iniciou na tarde dessa sexta-feira (20) o fechamento preventivo de três comportas do sistema de proteção contra enchentes. Com uso de sacos (“bags”) de uma tonelada, preenchidos com areia e argila, a medida abrange as passagens 11, 13 e 14, localizadas em trecho da avenida Castelo Branco na Zona Norte e que estão em obras.

No fim da noite dessa sexta, a régua eletrônica no Cais Mauá (Centro Histórico) apontava nível de 2,38 metros no Guaíba, ainda em ritmo de elevação. A cota de transbordamento é de 3 metros, sendo que no pico da enchente de maio do ano passado a água chegou ao recorde de 5,13 metros. A situação pode ser acompanhada em tempo real no site metsul.com/nivel-do-guaiba.

“Os prognósticos indicam que a cota de inundação não será superada na região do sistema de proteção contra cheias”, ressalva o diretor-presidente do Dmae, Bruno Vanuzzi. “Ainda assim, pelo fato de o posicionamento dos ‘bags’ ser mais demorado que o fechamento dos portões, optamos por fazer a operação agora, dando mais tranquilidade aos moradores para o restante da temporada de chuvas.”

Conforme a prefeitura, essas três comportas não possuem funcionalidade viária no momento. Já a unidade de número 12 (na avenida Cairu), também em obras, permanecerá aberta para minimizar o impacto à mobilidade urbana.

As demais têm operação normal, por meio de portões que demandam menos de uma hora para serem fechados. Tais estrutras foram testadas há um mês, após receberem melhorias. “O Dmae permanece em contato com especialistas em hidrologia para a adoção de medidas adicionais, se necessário”, acrescenta a administração municipal.

Localização das unidades

– Comporta 1 (Usina do Gasômetro): reformada, é móvel e permanecerá aberta – podendo ser fechada se necessário;

– Comporta 2 (Cais Embarcadero): reformada, é móvel e permanecerá aberta – podendo ser fechada se necessário;

– Comporta 3 (avenida Mauá x Padre Tomé): fechada definitivamente, em concreto armado;

– Comporta 4 (avenida Mauá x Sepúlveda): portão principal do Porto, reformada, é móvel e permanecerá aberta – podendo ser fechada, se necessário;

– Comporta 5 (avenida Mauá): fechada definitivamente, em concreto armado;

– Comporta 6 (Catamarã): reformada, é móvel e permanecerá aberta – podendo ser fechada se necessário;

– Comporta 7 (avenida Mauá): fechada definitivamente, em concreto armado;

– Comportas 8, 9 e 10 (avenida Castelo Branco): estão fechadas com portões;

– Comporta 11 (avenida São Pedro): fechada por “bags”;

– Comporta 12 (avenida Cairú): permanecerá aberta, podendo ser fechada por “bags” ao longo do fim de semana;

– Comporta 13 (avenida Castelo Branco): fechada por “bags”;

– Comporta 14 (avenida Castelo Branco x Voluntários da Pátria): fechada por bags.

Casa de bombas

A administração municipal garante que todas as 23 casas de bombas da Capital estão funcionando. Destas, 18 contam com geradores para a suplementação de energia em caso de oscilação da rede elétrica.

O poço de descarga da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebap) 6, próxima à rodovia Freeway, foi reforçado na quinta-feira (19) com a instalação de uma coluna de equilíbrio. A estrutura impede o extravasamento em caso de cheia intensa do rio Gravataí.

(Marcello Campos)

