Política Medida provisória do governo federal garantirá gás de cozinha gratuito a 17 milhões de famílias

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2025

O Ministério de Minas e Energia afirmou que o programa representa uma política pública com foco social e energético Foto: Divulgação

A MP (medida provisória) do governo federal que garantirá gás de cozinha gratuito para 17 milhões de famílias já se encontra em fase final de elaboração. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a iniciativa deve ser oficializada em breve, no âmbito do programa Gás para Todos.

Recentemente, durante a inauguração da Usina Termelétrica GNA II, no Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou a intenção do governo em oferecer gás gratuito às famílias mais pobres.

“Vamos anunciar, e tem que ser logo, que as pessoas mais humildes deste País vão parar de pagar o gás a R$ 140. Não é possível que a Petrobras consiga tirar o botijão de 13 quilos por R$ 37, e a pessoa, na sua casa, compre a R$ 130 ou R$ 140. Tem pouca gente ganhando dinheiro às custas do sofrimento de muitos. Então, nós vamos garantir que 17 milhões de famílias mais pobres tenham o gás de graça para poder cozinhar seu feijão e o seu arroz”, disse Lula.

O Ministério de Minas e Energia afirmou que o programa representa uma política pública com foco social e energético. “Pelo lado social, trata de melhorar as condições de vida da população mais carente, além de contribuir para a saúde pública, ao substituir o uso da lenha por uma fonte de energia mais limpa, protegendo principalmente mulheres e crianças da exposição à fumaça tóxica”, informou a pasta”.

“Pelo lado energético, busca reduzir a pobreza energética por meio do acesso direto ao botijão pelas famílias beneficiadas, ajudando a reduzir o impacto do preço do botijão no orçamento familiar”, acrescentou a pasta.

