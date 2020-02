Notas Mundo Medidas italianas contra o coronavírus são fortes, diz OMS

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

A Itália adotou medidas apropriadas para conter a disseminação do novo coronavírus, com o objetivo de interromper a transmissão de pessoa para pessoa, informou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta terça-feira. A Itália tem visto o maior surto da doença na Europa, com mais de 260 casos e sete mortes relatadas, a maioria na região norte do país.

