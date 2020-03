Rio Grande do Sul Medidas para garantir o abastecimento da população são debatidas por governadores do Cosud

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Governadores dos Estados do Sul e Sudeste alinharam ações para enfrentar o coronavírus Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Governadores dos Estados do Sul e Sudeste alinharam ações para enfrentar o coronavírus. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Governadores dos Estados que fazem parte do Cosud (Consórcio de Integração Sul e Sudeste) conversaram, por videoconferência, na manhã desta segunda-feira (23), para alinhar ações de prevenção e medidas de restrição para o enfrentamento ao coronavírus, além de normas que garantam os serviços essenciais à população.

A necessidade do anúncio de medidas do governo federal em auxílio aos Estados e municípios durante a pandemia também foi destacada. Durante a reunião, cada governador resumiu as principais ações realizadas no enfrentamento ao Covid-19.

Leite destacou, entre outras iniciativas, que no Rio Grande do Sul foi criado um conselho de crise com representantes de várias entidades e segmentos, composto por vários comitês específicos, tanto para garantir o abastecimento quanto para analisar as questões epidemiológica, logística e econômica, para ajudar na tomada de decisões. As ações desenvolvidas no sistema prisional também foram elencadas pelo governador gaúcho.

“É uma crise de impacto mundial. Além da análise da questão econômica, é importante que haja uma coordenação entre os entes federativos para termos ações alinhadas em várias frentes, desde a questão do incremento no número de leitos até o transporte de mercadorias”, comentou Leite após o diálogo.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participou da reunião para falar sobre as orientações da pasta em relação à logística e ao transporte no país, especificando, por exemplo, questões referentes a rodovias e portos. “Foi fundamental essa interação com o ministro, pois há a preocupação em não afetar serviços essenciais e em manter uma logística que garanta o abastecimento”, acrescentou o governador.

Nova reunião entre os governadores do Cosud está prevista para quarta-feira (25), desta vez para analisar as medidas que devem ser anunciadas até essa data pelo governo federal envolvendo os Estados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário