Inter Medina fala sobre características diferentes para reforço de volante: “Bom passe, intensidade e velocidade”

Por Andrei Severo * | 3 de fevereiro de 2022

Inter e São Luiz ficaram apenas no placar zerado em Ijuí Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S. C. Internacional

Com time completamente reserva, o Inter empatou com o São José por 0 a 0, em Ijuí. Alexander ‘Cacique’ Medina utilizou do confronto como um grande teste para rodar o elenco e criar alternativas para o seu plantel titular. Após a partida, o treinador colorado falou em entrevista coletiva.

No mercado, o Inter está atrás de um volante para reforçar. O uruguaio falou da posição, que no momento precisa de jogadores com características diferentes. “Precisa ter bom passe, intensidade e velocidade”, analisou.

O treinador comentou o que achou da atuação do seu elenco. Medina respondeu: “Tivemos muita posse de bola. De repente faltou um pouco mais de verticalidade e de capricho na finalização das jogadas. A equipe adversária também não nos deu muitos espaços”.

Tranquilo com o caminho que está seguindo, apesar do empate, Medina demonstrou serenidade. Apesar do clima calmo, o treinador uruguaio ressaltou a importância em melhorar: “Claro que temos muitas coisas para melhorar, mas estamos no caminho certo”.

Relembrando desfalques do time, no momento, Cacique Medina respondeu sobre Palacios, recuperando-se de sintomas da Covid-19, e Rodrigo Moledo, em fase final de recuperação de lesão. “São jogadores que precisam voltar. Moledo ficou um período muito grande sem jogar e o Palácios perdeu alguns dias também. Rodrigo está trabalhando muito bem, e eles estão buscando a melhor forma”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

