Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2024

A Mega da Virada pagará no próximo dia 31 (terça-feira) o maior prêmio da história, estimado em R$ 600 milhões. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

A Mega da Virada pagará no próximo dia 31 (terça-feira) o maior prêmio da história, estimado em R$ 600 milhões. O recorde atual de R$ 588 milhões foi alcançado no ano passado em cinco apostas nas cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

Em 2022, outros R$ 541,9 milhões, o segundo maior quantia paga pela premiação, saiu para mais cinco apostas em Florestal (MG), Natal (RN), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP).

Outros dois sortudos de Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP) levaram o terceiro maior valor, que foi de R$ 378,1 milhões.

Como jogar na Mega da Virada? Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

Mais de mil carros de luxo: De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio e aplique o valor na poupança, essa pessoa receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

“O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 milhões em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar 1430 carros superesportivos, como o Toyota GR”, afirmou a Caixa, em nota.

Veja abaixo os dez maiores prêmios da Mega da Virada até hoje:

– 2023: R$ 588,8 milhões;

– 2022: R$ 541,9 milhões;

– 2021: R$ 378,1 milhões;

– 2020: R$ 325,2 milhões;

– 2017: R$ 306,7 milhões;

– 2019: R$ 304,2 milhões;

– 2018: R$ 302,5 milhões;

– 2014: R$ 263,2 milhões;

– 2015: R$ 246,5 milhões;

– 2012: R$ 244,7 milhões.

Como jogar na Mega da Virada on-line? As apostas devem ser feitas com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, até as 18h do dia 31. Os jogos também podem ser feitos pelo portal Loterias Caixa. Os clientes do banco podem ainda tentar a sorte pelo Internet Banking.

Como fazer um Bolão: Para fazer um bolão, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas — nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Além disso, as cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, também com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. Para fazer o jogo basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da caixa lotérica. Segundo a Caixa, na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15.

As cotas, no entanto, não podem ser inferior a R$ 6. O banco ainda explica que é possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas e que só é permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. As informações são do jornal Extra.

