Brasil Mega da Virada: prêmio de R$ 350 milhões pode render R$ 1,75 milhão por mês

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2021

O sorteio será realizado no dia 31 deste mês, às 20h Foto: Divulgação O sorteio será realizado no dia 31 deste mês, às 20h. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Mega da Virada deste ano pagará R$ 350 milhões, o maior prêmio da história do concurso. Caso um único apostador acerte as seis dezenas e aplique o dinheiro na poupança, ele receberá R$ 1,75 milhão por mês em rendimentos.

É bom lembrar, no entanto, que o rendimento da poupança tem perdido para a inflação e existem investimentos mais vantajosos disponíveis no mercado.

O sorteio será realizado no dia 31 deste mês, às 20h. Ao contrário dos concursos ocorridos ao longo do ano, a Mega da Virada não acumula. Se não houver acertador para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores de cinco dezenas, e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h do dia 31 nas agências lotéricas, pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa também podem fazer suas apostas pelo Internet Banking Caixa.

Dezenas mais sorteadas

Entre os concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado, conforme a Caixa. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009. Em segundo lugar, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma saiu três vezes.

Há ainda 16 dezenas que nunca saíram na Mega da Virada: 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

