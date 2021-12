Brasil Mega da Virada: usuários das redes sociais reclamam de demora para aposta online

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2021

Site e aplicativo da loteria apresentaram falhas e filas de acesso na manhã do último dia do ano. Foto: Reprodução Site e aplicativo da loteria apresentaram falhas e filas de acesso na manhã do último dia do ano. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

Quem deixou para apostar na Mega da Virada de última hora vai enfrentar dificuldades até no online. Isso porque o site e o aplicativo da loteria da Caixa Econômica Federal apresentaram falhas na manhã desta sexta-feira (31), fazendo com que usuários tivessem de esperar em filas virtuais para o acesso.

Sem poder fazer as apostas, usuários do Twitter foram até a rede social para reclamar do transtorno. “O app da lotérica é tão bom que tem fila online. Isso que é pensar na experiência do usuário”, diz um dos posts.

Segundo a Caixa, o problema foi causado devido ao grande volume de acessos simultâneos, o que pode ocasionar as filas. Ainda segundo a nota, foi disponibilizada uma maior capacidade de processamento para receber as apostas online.

Vale lembrar que as apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h desta sexta, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Online e pelo app Loterias Caixa, disponível nas plataformas Android e iOS. Clientes da Caixa podem fazer suas apostas pelo aplicativo do banco. O sorteio será às 20h.

