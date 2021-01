Brasil Mega da Virada: veja o resultado do sorteio de R$ 325 milhões, maior prêmio da história do concurso

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A 12ª edição da Mega da Virada paga nesta quinta-feira (31) o maior prêmio da história das Loterias Caixa. Como não acumula, o prêmio de R$ 325 milhões tinha que sair obrigatoriamente. As dezenas sorteadas do concurso 2.330 da Mega-Sena foram:17-20-22-35-41-42. E foram duas as apostas ganhadoras, que vão levar R$ 162.625.108,22 cada uma. Uma delas foi para Aracaju, no Sergipe; a outra foi uma aposta feita por um canal eletrônico. A transmissão do sorteio foi realizada às 20h pelas principais TVs abertas, como a RedeTV!, da qual a Rede Pampa é afiliada.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio da Mega da Virada não acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas com seis números, o prêmio é rateado entre os acertadores de cinco números – e assim sucessivamente, conforme as faixas de premiação.

Premiação

6 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 162.625.108,22

5 acertos

1.384 apostas ganhadoras, R$ 48.978,81

4 acertos

105.342 apostas ganhadoras, R$ 919,27

Rendimento

Se apenas um ganhador acertasse as seis dezenas da Mega da Virada 2020 e aplicasse o prêmio estimado na Poupança da Caixa, a renda mensal seria de R$ 638 mil. Se o ganhador dessa bolada quisesse investir em aeronaves, poderia ter uma frota de 80 jatinhos no valor de R$ 4 milhões cada. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Recordes

Antes da Mega da Virada 2020, o maior prêmio da Mega da Virada foi o de 2017: R$ 306 milhões em 2017. À época, 17 apostadores dividiram a bolada e receberam R$18 milhões, cada um.

Levar um prêmio da loteria sozinho é para poucos – o recorde foi registrado em maio de 2019, quando um apostador recebeu sozinho R$ 289 milhões.

Retirada

A retirada do prêmio pode ser feita em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Porém, no caso de prêmio líquido superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), a retirada só pode ser feita nas agências da Caixa.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos após dois dias da apresentação na agência da Caixa, e o tempo permitido para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio.

Mega da Virada

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, a pessoa deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números. O último concurso da Mega-Sena de final 0 ou 5 de cada ano civil, recebe o nome comercial Mega da Virada, e obedece a regras específicas.

Durante os meses de novembro e dezembro, com captação de apostas independente e concomitante com os demais concursos da modalidade, utilizando-se de volantes específicos – a Caixa informa com antecedência a data do início das vendas e o número do concurso da Mega da Virada, que é sorteado no dia 31/12.

Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios:

62% – primeira faixa – seis acertos (sena);

19% – segunda faixa – cinco acertos (quina);

19% – terceira faixa – quatro acertos (quadra).

Composição da primeira faixa de premiação (sena):

– 62% do percentual destinado a prêmios, de acordo com a arrecadação do respectivo concurso;

– O total acumulado para o último concurso de final zero ou cinco do ano civil;

– O total acumulado para o concurso de final zero ou cinco;

– O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.

Critério de acumulação:

– Não existindo apostas premiadas com seis números (sena), o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números (quina);

– Não existindo apostas premiadas com seis e cinco números, o prêmio será rateado entre os acertadores de quatro números (quadra);

– Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

