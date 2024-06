O sorteio da Mega-Sena 2.732 foi realizado na noite dessa terça-feira (4), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para esta quinta (6) acumulou em R$ 100 milhões. Os números contemplados foram: 01 – 03 – 16 – 18 – 49 – 60. As 94 apostas ganhadoras da quina vão receber R$ 51,3 mil cada. Os jogos podem ser feitos até as 19h do dia do sorteio.