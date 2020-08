Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite dessa terça-feira (11). Assim, o prêmio a ser sorteado pela Caixa Federal nesta quinta-feira (13) é estimado em R$ 12,5 milhões. Os números contemplados foram: 02, 26, 35, 39, 40 e 56. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada em todas as Casas Lotéricas do País e também pela internet.

Aposta única da Mega-Sena custa R$ 4,50. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil