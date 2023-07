Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 50 milhões no próximo concurso

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Prêmio vai a R$ 50 milhões no próximo sorteio. (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

A Mega-Sena não fez milionários neste sábado (29). Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal no concurso 2.616. Com isso, o prêmio acumulado para o próximo sorteio, na quarta-feira (2), está previsto em R$ 50 milhões. As dezenas contempladas foram 06 – 16 – 23 – 35 – 38 – 49. A quina teve 103 vencedores, que ganharão R$ 39.221,73. Outros 6.817 apostadores acertaram quatro dezenas e têm direito a prêmios de R$ 846,58.

