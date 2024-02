Brasil Aposta de Brasília leva sozinha quase R$ 95 milhões na Mega-Sena

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2024

Dezenas sorteadas foram 17, 26, 45, 46, 48 e 53. (Foto: EBC)

Uma aposta simples realizada em Brasília (DF) acertou todas as seis dezenas (17, 26, 45, 46, 48 e 53) do concurso nº 2.684 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (3). Com isso, levará sozinha R$ 94,8 milhões. Outras 109 que fizeram a quina receberão mais de R$ 57 mil cada. O próximo sorteio está marcado para esta terça (6), com prêmio principal de R$ 32 milhões.

