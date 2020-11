Brasil Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 27 milhões no próximo sorteio. Confira os números do sorteio desta quarta

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

Números sorteados foram: 01 -10 - 17 - 26 - 30 - 53. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Números sorteados foram: 01 -10 - 17 - 26 - 30 - 53. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

As dezenas do concurso 2.315 da Mega-Sena foram sorteados nesta quarta-feira (4) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio previsto para quem acertasse as seis dezenas era de R$ 22 milhões. Mas ninguém levou, e agora, no próximo sábado (7), o prêmio pode pagar R$ 27 milhões. Os números sorteados foram: 01 -10 – 17 – 26 – 30 – 53.

Na quinta, com cinco acertos, houve 55 apostas ganhadoras, no valor de R$ 40.631,54. Já na quadra, com quatro acertos, foram 3.898 apostas ganhadoras, no valor de R$ 819,00.

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, a pessoa deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para adequar o número do concurso da Mega da Virada, que deve ter final 0 ou 5 foram criadas as Mega-Semanas que são exclusividade da Mega-Sena. Os sorteios ocorrem em datas predeterminadas ao longo do ano. Na ocasião são realizados três concursos semanais, às terças, quintas e sábados. Confira no cronograma de sorteio ou em Comunicados Importantes.

Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

