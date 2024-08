Brasil Mega-Sena desse sábado tem duas apostas vencedoras

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2024

Cada aposta ganhadora receberá R$ 14.946.866,27. (Foto: Agência Brasil)

Duas apostas acertaram as seis dezenas sorteadas nesse sábado (24) no concurso 2766 da Mega-Sena, que receberão cada R$ 14.946.866,27. As dezenas contempladas foram 09–10–34–36–38–44. De acordo com a Caixa, 54 apostadores acertaram cinco números e vão receber R$ 58.627,43 cada. Outras 4.329 apostas fizeram a quadra e vão levar R$ 1.044,74, cada um. O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (27).

