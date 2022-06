Geral Mega-Sena: Números de aposta que levou 117 milhões de reais foram escolhidos pela irmã do dono de uma lotérica de Santa Catarina

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

A escolha dos números da aposta que acertou sozinha o concurso da Mega-Sena na noite de terça-feira (31), e que levou o prêmio de R$ 117.557.270,98, foi feita pela irmã do dono da lotérica de Blumenau (SC), no Vale do Itajaí, de onde o bolão com 42 pessoas saiu.

Segundo o proprietário do estabelecimento, a mulher é aposentada, gosta bastante de jogos e tem um caderno com os números mais sorteados.

“Ela gosta de ver [os sorteios], acompanhar. Tem um caderno com os números da chave de ouro”, comentou. “A gente tem sempre uma mística, usamos sonhos, simpatias também”, disse.

O bolão do jogo premiado foi feito com oito números e saiu da lotérica localizada no bairro da Velha e que é conhecida por ser “pé quente” na cidade, segundo Roberto Leitzke. Nos últimos três anos e meio, foram R$ 183,7 milhões em prêmios.

Lotérica da sorte

Segundo empresário, a maioria dos vencedores do prêmio mais recente já resgatou o valor. Entre os sortudos estão moradores da cidade que frequentemente apostam na lotérica.

“Tem que gostar de jogar e tem que ser persistente”, explicou.

Em 29 de janeiro, a empresa já havia sido responsável pela aposta que levou R$ 36,7 milhões. O prêmio foi resultado de um bolão com 27 pessoas, sendo uma delas foi vencedora também na terça-feira. Naquela ocasião, Leitzke foi quem escolheu os números.

Em dezembro de 2021, um bolão com 15 cotas foi o ganhador do concurso 2390 da Lotofácil na lotérica. Já em junho, saiu do local uma das apostas vencedoras da Quina de São João, com prêmio total de R$ 204,8 milhões.

Em 2020, a quina da Mega-Sena também saiu para o estabelecimento. A lotérica existe na cidade desde 1991 e foi comprada por Roberto em 2017.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. As informações são do portal de notícias G1.

