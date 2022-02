Brasil Mega-Sena pode pagar o prêmio de R$ 26 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas Foto: EBC Apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. (Foto: EBC) Foto: EBC

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (05), o sorteio do concurso 2451 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 26 milhões. O valor do bilhete mínimo custa R$ 4,50. As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas.

O valor disponível aos vencedores é decorrente do sorteio anteriores sem apostas ganhadores, que fez com que a premiação acumulasse. O sorteio do concurso 2451 será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do banco.

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

