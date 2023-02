Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 160 milhões no próximo sorteio

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2023

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, não teve ganhador Foto: Marcello Casall Jr./Agência Brasil O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado, não teve ganhador. (Foto: Marcello Casall Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casall Jr./Agência Brasil

O concurso 2.562 da Mega-Sena pode pagar R$ 160 milhões na quarta-feira (08), segundo a Caixa Econômica Federal. As apostas podem ser feitas nas agências lotéricas ou pela internet até as 19h do dia do sorteio. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 4,50.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (04), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 19, 22, 37, 44, 51 e 56.

