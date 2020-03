Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.246 da Mega-Sena, realizado na quarta-feira (25) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou. Veja as dezenas sorteadas: 05 – 09 – 24 – 27 – 33 – 46. O próximo concurso (2.247) será neste sábado (28). O prêmio é estimado em R$ 2,5 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

