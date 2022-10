Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 300 milhões neste sábado, o maior prêmio da história em sorteios regulares da loteria

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

O sorteio ocorre às 20h Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 2.525 da Mega-Sena pode pagar R$ 300 milhões neste sábado (1º), segundo a Caixa Econômica Federal. Esse é o maior prêmio da história em sorteios regulares da loteria, sem contar a Mega da Virada.

Se o valor for aplicado na poupança, renderá cerca de R$ 2,2 milhões por mês. O sorteio ocorre às 20h. As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 4,50.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na quarta-feira (28), acumulou novamente. Os números sorteados foram: 03, 20, 22, 37, 41 e 43.

