Economia Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 130 milhões. Veja as chances de ganhar

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

As chances de ganhar aumentam se a pessoa realizar apostas com mais números, mas, nesse caso, é preciso gastar mais Foto: Arte/O Sul Foto: Arte/O Sul

A Mega-Sena irá sortear neste sábado (29) um prêmio acumulado estimado em R$ 115 milhões, a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio das seis dezenas do concurso 2.533 acontecerá no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

As apostas podem ser realizadas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas o pela internet, via o site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. Todavia, a quantidade de números disponíveis no total é 60. As chances de ganhar aumentam se a pessoa realizar apostas com mais números, mas, nesse caso, é preciso gastar mais.

Para preencher 15 números, por exemplo, o jogador precisa desembolsar R$ 22,5 mil. Realizando a aposta de seis números, as chances de ganhar o prêmio são uma em mais de 50 milhões. Já com o preenchimento de 15 números, as chances aumentam para uma em 10 mil.

Confira a tabela de probabilidades:

Quantidade de

nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 R$ 4,50 50.063.860 154.518 2.332 7 R$ 31,5 7.151.980 44.981 1.038 8 R$ 126 1.787.995 17.192 539 9 R$ 378 595.998 7.791 312 10 R$ 945 238.399 3.973 195 11 R$ 2.079 108.363 2.211 129 12 R$ 4.158 54.182 1.317 90 13 R$ 7.722 29.175 828 65 14 R$ 13.513,5 16.671 544 48 15 R$ 22.522,5 10.003 370 37 Fonte: Caixa Econômica Federal

